Endonezya'da yolcu gemisi battı: 13 kayıp - Son Dakika
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Endonezya'da yolcu gemisi battı: 13 kayıp

19.07.2022 14:38
Endonezya'da yolcu gemisi battı: 13 kayıp

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde bir yolcu gemisinin batması sonucu 64 kişi kurtarılırken, 13 kişinin kayıp durumda olduğu açıklandı.

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde bir yolcu gemisinin batması sonucu 64 kişi kurtarılırken, 13 kişinin kayıp durumda olduğu açıklandı.

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaleti açıklarında seyreden ve 77 kişinin bulunduğu "KM Cahaya Arafah" yolcu gemisi kötü hava koşulları nedeniyle battı. Ulusal Arama Kurtarma Ofisi Sözcüsü Yusuf Latief, 64 kişinin kurtarıldığını, 13 kişinin ise kayıp durumda olduğunu duyurdu. Latief, ofis personeli, yerel afet yönetim kurumu, asker, polis ve gönüllülerin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü, olay yeri ve kıyı şeridi boyunca bölgenin tarandığını kaydetti. - JAKARTA

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Endonezya'da tekne battı: 13 kişi kayıp Endonezya'da tekne battı: 13 kişi kayıp
Kaynak: İHA

Maluku, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Endonezya'da yolcu gemisi battı: 13 kayıp - Son Dakika

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SON DAKİKA: Endonezya'da yolcu gemisi battı: 13 kayıp - Son Dakika
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