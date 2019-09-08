Son Dakika Haberleri: Endonezya'da yolcu teknesi battı: 2 ölü
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Endonezya'da yolcu teknesi battı: 2 ölü

1 saat önce

Endonezya'da bir yolcu teknesinin batması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'da yolcu teknesi battı: 2 ölü, System.String[]

Endonezya'da bir yolcu teknesinin batması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Republika gazetesinin haberine göre, Batı Papua eyaleti açıklarında, 20 kişinin bulunduğu yolcu teknesi yüksek dalgalar nedeniyle battı.

Olayda 2 kişi yaşamını yitirirken, denize düşen 18 kişi ise kurtarıldı.

Doğu Cava eyaleti açıklarında haziran ayında bir yolcu teknesinin batması sonucu 20 kişi ölmüştü.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 07:56 Kaynak: AA
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