Son Dakika Haberleri: Endonezya'da "yolsuzlukla" suçlanan bakan istifa etti
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Endonezya'da "yolsuzlukla" suçlanan bakan istifa etti

1 saat önce

Yolsuzlukla suçlanan Endonezya Gençlik ve Spor Bakanı İmam Nahrawi, görevinden istifa etti.

Endonezya'da

Yolsuzlukla suçlanan Endonezya Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı İmam Nahrawi, görevinden istifa etti.

Tempo gazetesinin haberine göre, yolsuzluk soruşturmasında adı geçen Bakan Nahrawi'nin Ulusal Spor Komitesi fonundan 26,5 milyar rupiah (yaklaşık 1,9 milyon dolar) rüşvet aldığı iddiaları istifasına yol açtı.

Nahrawi'nin istifa mektubunu kabul eden Devlet Başkanı Joko Widodo, bakanlık görevine yeni atama ya da vekaleten görevin yürütülmesine ilişkin çalışmalara başlandığını ifade etti.

Yolsuzlukla Mücadele Kurumu (KPK), dün, Nahrawi hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:58 Kaynak: AA
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