Endonezya'da yük gemisiyle çarpışıp batan balıkçı teknesindeki 2 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Endonezya'nın Cava Adası açıklarında, petrol yüklü gemiyle çarpışarak batan balıkçı teknesindeki kayıp 17 kişinden 2'sinin cesedine ulaşıldı.
Arama Kurtarma Ajansı Başkanı Deden Ridwansyah, yaptığı açıklamada, dün 32 kişinin bulunduğu balıkçı teknesinin yük gemisiyle çarpışarak batmasının ardından 2 kişinin cesedinin bulunduğunu bildirdi.
Ridwansyah, kayıp 15 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Balıkçı teknesindeki 15 kişinin dün kurtarıldığı açıklanmıştı.
Kaynak: AA
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