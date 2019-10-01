Son Dakika Haberleri: Endonezya'da zina yasası protestolarına polisten gaz bombalı müdahale
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Endonezya'da zina yasası protestolarına polisten gaz bombalı müdahale

44 dakika önce

Endonezya'da hükümetin zina, yolsuzlukla mücadele ve ceza kanununa getirmeyi planladığı reformlara karşı ülke genelinde yapılan protestolara polis gaz bombası ile müdahale etti.

Endonezya'da zina yasası protestolarına polisten gaz bombalı müdahale, System.String[]

Endonezya'da hükümetin zina, yolsuzlukla mücadele ve ceza kanununa getirmeyi planladığı reformlara karşı ülke genelinde yapılan protestolara polis gaz bombası ile müdahale etti.


Hafta başından beri başkent Cakarta dahil birçok şehirde yapılan gösterilerde parlamentonun 17 Eylül'de oyladığı fakat daha sonra tepkiler üzerine askıya aldığı tasarı protesto ediliyor. Öğrencilerin başını çektiği yürüyüşlerde güvenlik güçleri ile yaşanan çatışmalarda bazı göstericilerin hastaneye sevk edildiği açıklandı.

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Eylül, Polis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:31 
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