Endonezya'da zincirleme kaza: 12 ölü, 43 yaralı
1 saat önce
Endonezya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı.
Endonezya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:26 Kaynak: AA
Kompas gazetesinin haberine göre, Batı Cava eyaletindeki Cirebon bölgesinde, şoförün dikkatsizliği sonucu bir yolcu otobüsünün karşı şeride geçmesiyle 4 araç zincirleme trafik kazası yaptı.
Olayda 12 kişi yaşamını yitirirken, 11'i ağır olmak üzere 43 kişi yaralandı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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