Son Dakika Haberleri: Endonezya'da zincirleme kaza: 12 ölü, 43 yaralı
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Endonezya'da zincirleme kaza: 12 ölü, 43 yaralı

1 saat önce

Endonezya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı.

Endonezya'da zincirleme kaza: 12 ölü, 43 yaralı, System.String[]
Endonezya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı.
Kompas gazetesinin haberine göre, Batı Cava eyaletindeki Cirebon bölgesinde, şoförün dikkatsizliği sonucu bir yolcu otobüsünün karşı şeride geçmesiyle 4 araç zincirleme trafik kazası yaptı.
Olayda 12 kişi yaşamını yitirirken, 11'i ağır olmak üzere 43 kişi yaralandı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:26 Kaynak: AA
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