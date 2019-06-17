Endonezya'da zincirleme kaza: 12 ölü, 43 yaralı

Endonezya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı.

Endonezya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı.

Kompas gazetesinin haberine göre, Batı Cava eyaletindeki Cirebon bölgesinde, şoförün dikkatsizliği sonucu bir yolcu otobüsünün karşı şeride geçmesiyle 4 araç zincirleme trafik kazası yaptı.

Olayda 12 kişi yaşamını yitirirken, 11'i ağır olmak üzere 43 kişi yaralandı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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