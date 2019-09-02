Endonezya'da zincirleme trafik kazası: 9 ölü, 19 yaralı
8 saat önce
Endonezya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 07:12 Kaynak: AA
Endonezya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı.
Republika gazetesinin haberine göre, Batı Cava eyaletinin Purwakarta bölgesinde 21 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 araç yandı.
Kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
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