Son Dakika Haberleri: Endonezya'da zincirleme trafik kazası: 9 ölü, 19 yaralı
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Endonezya'da zincirleme trafik kazası: 9 ölü, 19 yaralı

8 saat önce

Endonezya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı.

Endonezya'da zincirleme trafik kazası: 9 ölü, 19 yaralı, System.String[]

Endonezya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı.

Republika gazetesinin haberine göre, Batı Cava eyaletinin Purwakarta bölgesinde 21 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 araç yandı.

Kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 07:12 Kaynak: AA
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