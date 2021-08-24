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Endonezya'daki Afganlar yeniden yerleşim talep ediyor - Son Dakika

Endonezya'daki Afganlar yeniden yerleşim talep ediyor

24.08.2021 10:53
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Endonezya'da yaşayan Afgan mülteciler, başkent Cakarta'da düzenledikleri gösteride Taliban'ı kınadı ve "yeniden yerleşim" çağrısında bulundu.

Endonezya'da yaşayan Afgan mülteciler, başkent Cakarta'da düzenledikleri gösteride Taliban'ı kınadı ve "yeniden yerleşim" çağrısında bulundu.

Başkent Cakarta'daki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Ofisi'nin önünde toplanan göstericiler, Afganistan'daki aileleri için endişeli olduklarını söyledi.

Göstericiler, protesto esnasında "Afganistan güvenli değil." ve "Endonezya'daki Afgan mültecileri yeniden yerleştirin." yazılı pankartlar taşıdı.

Protestoya katılan 28 yaşındaki Hakmat Ziraki, "Herkes mevcut durumdan korkuyor ve çaresizce kaçmaya çalışıyor." dedi.

Ziraki, Endonezya'da yıllarca işsiz bir şekilde "Araf"ta yaşadıklarını belirterek birçok akrabasının sonunda Afganistan'a geri dönmek zorunda kaldığını kaybetti.

Afganistan'daki kız kardeşinin perişan olduğunu söyleyen Ziraki, köylerindeki herkesin genç kızlarını ülke dışına gönderdiği yönünde haberler aldığını vurguladı.

Ziraki, "Yeniden yerleşim olmadan sekiz yıldan fazla beklemek kesinlikle korkunçtu." diye konuştu.

BMMYK'nin nisan ayındaki rakamlarına göre Endonezya'daki 13 bin 400 mültecinin yarısından fazlasını Afganlar oluşturuyor.

1951 BM Mülteci Sözleşmesi ve 1967 Protokolü'ne taraf olmayan Endonezya, sığınmacıların çalışmasına, okullara ve devlet hastanelerine erişmesine izin vermiyor.

Hindistan'da yaşayan yüzlerce Afgan da dün, benzer talepleri dile getirmek için sokağa çıkmıştı.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken, Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Endonezya, Taliban, Jakarta, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezya'daki Afganlar yeniden yerleşim talep ediyor - Son Dakika


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