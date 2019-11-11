Son Dakika Haberleri: Endonezya'daki ailesine arabulucu sayesinde kavuştu
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Endonezya'daki ailesine arabulucu sayesinde kavuştu

6 saat önce

Türkiye'de çalışan ve bir Türk ile yeni evlenen Endonezyalı işçinin alacağını arabuluculuk yoluyla kısa sürede almasıyla Endonezya'daki ailesinin yanına gidebilmesi sağlandı.

Endonezya'daki ailesine arabulucu sayesinde kavuştu, System.String[]

Türkiye'de çalışan ve bir Türk ile yeni evlenen Endonezyalı işçinin alacağını arabuluculuk yoluyla kısa sürede almasıyla Endonezya'daki ailesinin yanına gidebilmesi sağlandı.


Ankara'da bir otelde çalışan Endonezyalı işçi, çalıştığı otelde bir Türk ile evlilik yaptı. Evlilikten sonra Endonezya'daki ailesinin yanına gitmek isteyen işçi çalıştığı otelden 4 ay ücretini alamadı.


Endonezyalı işçi maaşının ödenmemesi üzerine sözleşmesini feshederek maaşını ve diğer haklarını alabilmek için arabulucuya başvurdu.


Arabuluculuk görüşmesinde işçi ile işveren masaya oturarak bir saatlik sürede anlaşmaya vardı. Endonezyalı işçi ücret alacağı ve diğer alacakları ile birlikte 19 bin TL alacağını arabuluculuk yoluyla aldı.


Arabuluculuk yoluyla kısa sürede alacağını alan Endonezyalı işçinin uçak bileti alarak yeni evlendiği Türk eşi ile birlikte ailesini ziyaret etmek için Endonezya'ya gittiği öğrenildi. - ANKARA

Türkiye, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:28 Kaynak: İHA
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