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Endonezya'daki antika radyo koleksiyoncusu Denny Kusumah - Son Dakika

Endonezya'daki antika radyo koleksiyoncusu Denny Kusumah

13.02.2022 12:55

Antika radyo koleksiyonu Denny Kusumah ile röportaj Eski radyolardan detaylar Endonezya'da, antika radyo koleksiyoncusu ve koruyucusu Denny Kusumah, Bandung şehrindeki evinde antika radyo koleksiyonu sergiliyor.

Antika radyo koleksiyonu

Denny Kusumah ile röportaj

Eski radyolardan detaylar Endonezya'da, antika radyo koleksiyoncusu ve koruyucusu Denny Kusumah, Bandung şehrindeki evinde antika radyo koleksiyonu sergiliyor. Markoni, Tesla, Ralin, Galindra, Philip, Behring gibi bulunması zor olan, 1939-1978 yılları arasında çoğunluğu Endonezya'da yapılmış 200'den fazla antika radyoya sahip olan Kusumah, Endonezya'daki radyo tarihini halka tanıtmak ve eğitmek amacıyla evinde bir antika radyo müzesi açmayı planlıyor.

Endonezya'daki antika radyo koleksiyoncusu Denny Kusumah
Endonezya'daki antika radyo koleksiyoncusu Denny Kusumah
Endonezya'daki antika radyo koleksiyoncusu Denny Kusumah

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Endonezya, Röportaj, Bandung, Radyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezya'daki antika radyo koleksiyoncusu Denny Kusumah - Son Dakika


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SON DAKİKA: Endonezya'daki antika radyo koleksiyoncusu Denny Kusumah - Son Dakika
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