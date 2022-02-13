Endonezya'daki antika radyo koleksiyoncusu Denny Kusumah - Son Dakika

Antika radyo koleksiyonu

Denny Kusumah ile röportaj

Eski radyolardan detaylar Endonezya'da, antika radyo koleksiyoncusu ve koruyucusu Denny Kusumah, Bandung şehrindeki evinde antika radyo koleksiyonu sergiliyor. Markoni, Tesla, Ralin, Galindra, Philip, Behring gibi bulunması zor olan, 1939-1978 yılları arasında çoğunluğu Endonezya'da yapılmış 200'den fazla antika radyoya sahip olan Kusumah, Endonezya'daki radyo tarihini halka tanıtmak ve eğitmek amacıyla evinde bir antika radyo müzesi açmayı planlıyor.