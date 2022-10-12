Endonezya'daki Bali saldırısının 20. yılında kurbanlar anıldı

Endonezya'nın Bali Adası'nda yüzlerce kişi, 12 Ekim 2002'deki bombalı saldırıda hayatını kaybedenleri anmak için bir araya geldi.
Bali Adası'ndaki Denpasar şehrindeki Avustralya Konsolosluğunda, saldırıda ölen Avustralyalı turistler anıldı.
Törene, aralarında kurbanların aileleri ve yakınlarının bulunduğu yüzlerce kişi katıldı.
Saldırıda hayatını kaybeden Avustralyalı turistler için Avustralya'nın farklı yerlerinde de tören düzenlendi.
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, memleketi Sydney'de saldırıda ölen 6 Coogee Dolphins rugby takımı üyesinin anıldığı törene katıldı.
Endonezya'nın Bali Adası'nda 12 Ekim 2002'de düzenlenen bombalı saldırıda çoğunluğu Avustralyalı turist olmak üzere 22 ülkeden 202 kişi hayatını kaybetmiş, 209 kişi yaralanmıştı.
Saldırıya ilişkin davada, El Kaide bağlantılı bir örgütün eski elebaşlarından olduğu ileri sürülen Aris Sumarsono 15 yıl hapis cezasına çarptırılmış, örgüt üyelerinden Ali Imron'a ise müebbet hapis cezası verilmişti.
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