Saldırıya ilişkin davada, El Kaide bağlantılı bir örgütün eski elebaşlarından olduğu ileri sürülen Aris Sumarsono 15 yıl hapis cezasına çarptırılmış, örgüt üyelerinden Ali Imron'a ise müebbet hapis cezası verilmişti.

Kaynak: AA

Avustralya, Bali Adası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Endonezya'daki Bali saldırısının 20. yılında kurbanlar anıldı - Son Dakika

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