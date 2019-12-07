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Endonezya'daki çöp dağları küresel ısınma için ciddi tehdit oluşturuyor
6 saat önce
Endonezya’daki çöp dağları küresel ısınma açısından her geçen gün ciddi bir tehdit oluşturuyor.
Endonezya'daki çöp dağları, küresel ısınma açısından her geçen gün ciddi bir tehdit oluşturuyor.
Bu ülkede çöplerden oluşan dağlar, sadece bir atık ve hijyen sorunu olmanın dışında bütün dünyayı tehdit eden küresel ısınma açısından da ciddi bir tehlike olarak ortaya çıkıyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 06:44
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