Son Dakika Haberleri: Endonezya'daki depremde bilanço artıyor
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Endonezya'daki depremde bilanço artıyor

40 dakika önce

Endonezya'nın Maluku eyaletinde meydana gelen 6.5 şiddetindeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Endonezya'daki depremde bilanço artıyor, System.String[]

Endonezya'nın Maluku eyaletinde meydana gelen 6.5 şiddetindeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.


ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saatle 08.46'da Endonezya'nın Maluku eyaletinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Yetkililer, 20 kişinin hayatını kaybettiği, 50'den fazla kişinin de yaralandığı depremde 12 binden fazla kişi de evlerini terk etmek durumunda kaldı. Depremde iki üniversite binası, iki hastane ve bir köprü ve 100'den fazla evde hasar meydana geldi.


Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.


Öte yandan, merkez üssü eyaletin başkenti Ambon'un 37 kilometre kuzeydoğusu olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi. Depremin ardından 5.6 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldiği öğrenildi. - JAKARTA

Amerika Birleşik Devletleri, Maluku, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Prof. Dr. Ahmet Ercan 'büyük İstanbul depremi'yle ilgili konuştu: 20-25 yıldan önce büyük bir deprem beklemiyorum
Son dakika: İBB, deprem sonrası İstanbul'da hizmet veren metrobüs sayısını artırdı Deprem anında Kelime-i Şehadet getiren vatandaşlar kamerada İstanbul depremi sonrası Kule'den pilotlara: Deprem oldu, pas geçin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 17:15:37. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Endonezya'daki depremde bilanço artıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]