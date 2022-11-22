5,6'lık depremin vurduğu Endonezya'da ölü sayısının çoğu öğrenci 268'ye ulaştığı bildirildi - Son Dakika
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5,6'lık depremin vurduğu Endonezya'da ölü sayısının çoğu öğrenci 268'ye ulaştığı bildirildi

22.11.2022 16:27

Dünyanın en büyük ada ülkesi Endonezya, 5.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yaşamını yitirenlerin sayısı 268'e ulaşırken yetkililer ölenlerin çoğunun depreme okulda ders gördükleri sırada yakalanan öğrenciler olduğunu belirtti.

Endonezya'nın Batı Java eyaletindeki Cianjur bölgesinde dün meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin bilançosu ağırlaşıyor. Endonezya Ulusal Afet Ajansından yapılan açıklamaya göre depremde can kaybı 162'den 268'e, yaralı sayısı ise bin 83'e yükseldi. 151 kişinin ise kayıp durumda olduğu aktarıldı. Batı Java Valisi Ridwan Kamil, ölenlerin çoğunun devlet okulu öğrencileri olduğunu, öğrencilerin deprem sırasında okullarda olduğunu belirtti.

5,6'lık deprem Endonezya'yı yerle bir etti! Can kaybı 268'ye ulaşırken, ölenlerin çoğunun öğrenci olduğu açıklandı

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Depremin ardından başlatılan kurtarma çalışmaları yollarda ve köprülerde hasar meydana gelmesi, beton molozlarının taşınması için gerekli olan ağır ekipman eksikliği nedeniyle büyük ölçüde sekteye uğradı. Ulusal Arama Kurtarma Ajansı Başkanı Henri Alfiandi toprak kaymaları ve arazinin engebeli yapısı nedeniyle kurtarma çalışmalarının güçlükle yürütüldüğünü aktardı. Depremde devrilerek yolları kapatan ağaçların ve toprağın temizlenmesi için Bandung ve Bogor şehirlerinden 7 ekskavatör ile 10 kamyon bölgeye getirilirken, yiyecek, çadır, battaniye ve diğer malzemeleri taşıyan yardım kamyonları da başkent Jakarta'dan Cianjur'a doğru yola çıktı.

5,6'lık deprem Endonezya'yı yerle bir etti! Can kaybı 268'ye ulaşırken, ölenlerin çoğunun öğrenci olduğu açıklandı

EVİ HASAR GÖRENLERE DESTEK SÖZÜ

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, yaklaşık 175 bin kişinin yaşadığı Cianjur'da bir futbol sahasına kurulan barınaklarda kalanları ziyaret eden Widodo, "Kendi adıma ve hükümet adına, Cianjur depreminde hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum" dedi. Widodo Cianjur'u diğer şehirlere bağlayan ana köprü de dahil olmak üzere altyapıyı yeniden inşa etme ve evi hasar gören herkese 50 milyon rupiye (3 bin 180 dolar) kadar yardım sağlama sözü verdi. Öte yandan büyük yıkıma yol açan deprem 10 kilometre derinlikte kaydedilmişti.

5,6'lık deprem Endonezya'yı yerle bir etti! Can kaybı 268'ye ulaşırken, ölenlerin çoğunun öğrenci olduğu açıklandı
Kaynak: İHA
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Jakarta, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5,6'lık depremin vurduğu Endonezya'da ölü sayısının çoğu öğrenci 268'ye ulaştığı bildirildi - Son Dakika

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