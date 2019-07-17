Endonezya'daki depremde ölü sayısı 6'ya yükseldi
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Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinin güneyinde geçen hafta meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:21 Kaynak: AA
Endonezya'nın Kuzey Maluku
eyaletinin güneyinde geçen hafta meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya çıktı.
Ulusal Afet Merkezinden (BPBD) yapılan açıklamada, eyalet genelinde çöken bina enkazlarından 6 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı bildirildi.
Arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada, depremin ardından evsiz kalan ailelere lojistik yardımın da yapıldığı vurgulandı.
Kuzey Maluku adasının güneyindeki Ternate
kentinin 166 kilometre güneydoğusunda 14 Temmuz'da meydana gelen 10 kilometre derinlikteki depremin ardından 65 artçı şok yaşanmıştı.
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