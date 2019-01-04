Son Dakika Haberleri: Endonezya'daki Heyelanda Can Kayıpları Artıyor

Endonezya'daki Heyelanda Can Kayıpları Artıyor

1 saat önce

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde yer alan Sukabumi'de şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda ölü sayısı 18'e çıktı.

Endonezya'daki Heyelanda Can Kayıpları Artıyor, System.String[]
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde yer alan Sukabumi'de şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda ölü sayısı 18'e çıktı.

Kompas gazetesinin haberine göre, 31 Aralık 2018'de Sukabumi bölgesine bağlı Sirnaresmi köyünde 30 evin göçük altında kaldığı heyelanda can kayıpları artıyor.

Ölü sayısının 18'e yükseldiği bölgede kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Yetkililer, arama çalışmaların pazar günü sonlandırılmasının planlandığını açıkladı.

Bölgedeki yerleşim alanında 100 kişinin heyelandan olumsuz etkilendiği, 3 kişinin yaralı olduğu ve 64 kişinin güvenli bölgeye tahliye edildiği bildirildi.

Muson yağmurlarının etkisinde olan ve tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:39 Kaynak: AA

Aralık, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emekli Polisin Bıçak ve Tornavidayla Öldürüldüğü İddiası Evlilik Yıldönümü İçin Büfeden Alkol Çalan Şahıs Tutuklandı

Ankara'da Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı Öldüren Saldırganın İlk İfadesi Ortaya Çıktı! Ukrayna'da Kaldıkları Evde Ölü Bulunan 2 Türk Kızının Kimlikleri Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 07:42:18. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Endonezya'daki Heyelanda Can Kayıpları Artıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]