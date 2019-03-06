Endonezya'daki Heyelanda Can Kayıpları Artıyor

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde 26 Şubat'ta, maden ocağında meydana gelen heyelanda ölü sayısının 16'ya yükseldiği bildirildi.

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde 26 Şubat'ta, maden ocağında meydana gelen heyelanda ölü sayısının 16'ya yükseldiği bildirildi.



Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, bölgedeki Bakan köyünde kaçak altın madeni ocağında oluşan heyelanda ölü sayısının 16'ya çıktığını açıkladı.



Nugroho, daha önce de 20 olarak açıklanan sağ kurtulanların sayısını 18 olarak düzeltirken, halen toprak altında kaç kişi olduğuna ilişkin net bir rakamın olmamasından dolayı can kayıplarının artmasından endişe ettiklerini dile getirdi.



Bölge yetkilileri de kimlik tespiti yapılan cesetlerin ailelerine teslim edildiğini bildirdi.



Arama kurtarma çalışmalarının 11 Mart'a kadar devam edeceği maden sahasında, meydana gelen heyelanın ocaktaki tünel destek direklerinin kırılmasından kaynaklandığı belirtilmişti.

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