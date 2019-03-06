Son Dakika Haberleri: Endonezya'daki Heyelanda Can Kayıpları Artıyor

Endonezya'daki Heyelanda Can Kayıpları Artıyor

34 dakika önce

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde 26 Şubat'ta, maden ocağında meydana gelen heyelanda ölü sayısının 16'ya yükseldiği bildirildi.

Endonezya'daki Heyelanda Can Kayıpları Artıyor, System.String[]
Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde 26 Şubat'ta, maden ocağında meydana gelen heyelanda ölü sayısının 16'ya yükseldiği bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, bölgedeki Bakan köyünde kaçak altın madeni ocağında oluşan heyelanda ölü sayısının 16'ya çıktığını açıkladı.

Nugroho, daha önce de 20 olarak açıklanan sağ kurtulanların sayısını 18 olarak düzeltirken, halen toprak altında kaç kişi olduğuna ilişkin net bir rakamın olmamasından dolayı can kayıplarının artmasından endişe ettiklerini dile getirdi.

Bölge yetkilileri de kimlik tespiti yapılan cesetlerin ailelerine teslim edildiğini bildirdi.

Arama kurtarma çalışmalarının 11 Mart'a kadar devam edeceği maden sahasında, meydana gelen heyelanın ocaktaki tünel destek direklerinin kırılmasından kaynaklandığı belirtilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:05 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Apartman Dairesine Giren Hırsızlar, Ev Sahibi ile Kızını Vahşice Katletti Kızgın Koca, Hamile Eşine Cinsel İstismarda Bulunan Sapığı Palayla Doğradı

Akrabasını 17 Kez Bıçaklayarak Öldüren Genç: Annemle Yatakta Bastım Mayo ile Buz Pateni Yapan Genç Anne: Sütüm Donacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 05:39:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Endonezya'daki Heyelanda Can Kayıpları Artıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]