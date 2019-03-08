Son Dakika Haberleri: Endonezya'daki Heyelanda Ölü Sayısı 27'ye Yükseldi

Endonezya'daki Heyelanda Ölü Sayısı 27'ye Yükseldi

1 saat önce

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinin Bolaang Mongondow bölgesinde 26 Şubat'ta maden ocağında meydana gelen heyelanda ölü sayısının 27'ye çıktığı bildirildi.

Endonezya'daki Heyelanda Ölü Sayısı 27'ye Yükseldi, System.String[]
Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinin Bolaang Mongondow bölgesinde 26 Şubat'ta maden ocağında meydana gelen heyelanda ölü sayısının 27'ye çıktığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Bolaang Mongondow Afet Yönetim Ajansı (BPBD) Başkanı Abdul Muin Paputungan, kaçak altın madeni ocağında oluşan heyelanda yaşamını yitirenlerin 16'dan 27'ye yükseldiğini açıkladı.

Heyelan bölgesindeki kazı çalışmalarında toprak kayması oluşması tehlikesi bulunduğunu belirten Paputungan, ekiplerin can güvenliğine karşı arama kurtarma çalışmasını sonlandırma kararı aldıklarını aktardı.

Toprak altında halen kaç kişi olduğuna ilişkin net bir rakam bulunmadığını bildiren Paputungan, yürütülen çalışmalarda toplamda 18 kişinin sağ olarak kurtulduğunu ifade etti.

Öte yandan bölgedeki çalışmalara katılan Manado Arama Kurtarma Ekibi Şefi Djefri DT Mewu ise ailelerden gelen kayıp bildirimine göre yaklaşık 16 kişinin toprak altında olduğunu düşündüklerini kaydetti.

Bolaang Mongondow'a bağlı Bakan köyünde yer alan maden sahasında meydana gelen heyelanın ocaktaki tünel destek direklerinin kırılmasından kaynaklandığı belirtilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:19 Kaynak: AA

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