Endonezya'daki İslami cemaatler, Hindistan'da protestoculara şiddeti kınadı - Son Dakika
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Endonezya'daki İslami cemaatler, Hindistan'da protestoculara şiddeti kınadı

6 saat önce

Endonezya'daki İslami cemaatler, Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakan Vatandaşlık Yasası'nı protesto eden Müslümanlara şiddet uygulanmasını kınadı.

Endonezya'daki İslami cemaatler, Hindistan'da protestoculara şiddeti kınadı, System.String[]

Endonezya'daki İslami cemaatler, Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakan Vatandaşlık Yasası'nı protesto eden Müslümanlara şiddet uygulanmasını kınadı.

Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, Nahdlatul Ulema Cemaati'ne bağlı Ansor İslami Gençlik Hareketi Lideri Yakut Cholil Quomas, Hindistan'daki Müslüman protestoculara karşı barbarlık ve şiddet eylemlerini kınadıklarını belirtti.

Quomas, Hindistan'dan durumu daha da kötüleştirecek adımlardan kaçınılmasını talep ettiklerini ifade ederek, Endonezya hükümetine de Hindistan'ı güçlü şekilde kınaması çağrısında bulundu.

Muhammadiyah Cemaati Genel Sekreteri Abdul Mu'thi de Hindistan'da Müslümanlara yönelik açık şekilde işlenen insan hakları ihlallerini kınadıklarını bildirdi.

Hindistan'da Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı protestolarda başkent Yeni Delhi'de 23 Şubat'tan bu yana 39 sivil hayatını kaybetti.

Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:58 Kaynak: AA
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