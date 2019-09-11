Endonezya'daki mültecilerin kalıcı yerleşim talebi
1 saat önce
Cakarta'daki geçici bir barınakta yaşayan mülteciler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yerleştirilmeyi bekliyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:50 Kaynak: AA
Cakarta'daki geçici bir barınakta yaşayan mülteciler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yerleştirilmeyi bekliyor. Afgan, Somali, Pakistan ve Sudan uyruklu mülteciler yerel hükümetin verdiği izin belgesi sona ermeden UNHCR tarafından kalıcı olarak yerleştirilmeyi bekliyor.
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