Son Dakika Haberleri: Endonezya'daki mültecilerin kalıcı yerleşim talebi
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Endonezya'daki mültecilerin kalıcı yerleşim talebi

1 saat önce

Cakarta'daki geçici bir barınakta yaşayan mülteciler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yerleştirilmeyi bekliyor.

Cakarta'daki geçici bir barınakta yaşayan mülteciler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yerleştirilmeyi bekliyor. Afgan, Somali, Pakistan ve Sudan uyruklu mülteciler yerel hükümetin verdiği izin belgesi sona ermeden UNHCR tarafından kalıcı olarak yerleştirilmeyi bekliyor.

Endonezya'daki mültecilerin kalıcı yerleşim talebi

Birleşmiş Milletler, Jakarta, Somali, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:50 Kaynak: AA
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