Son Dakika Haberleri: Endonezya'daki orman yangınları
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Endonezya'daki orman yangınları

56 dakika önce

Endonezya'nın Batı Kalimantan ve Riau eyaletine orman yangınlarının yol açtığı yoğun duman uçak seferlerine engel oldu.

Endonezya'daki orman yangınları, System.String[]

Endonezya'nın Batı Kalimantan ve Riau eyaletine orman yangınlarının yol açtığı yoğun duman uçak seferlerine engel oldu.

Republika gazetesinin haberine göre, eyaletin Kubu Raya bölgesindeki Supadio Havalimanı'nda, orman yangınlarının yol açtığı yoğun dumandan görüş mesafesinin 550 metre düşmesi nedeniyle 37 uçak seferi iptal edildi.

Riau eyaletinde de görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle 3 havaalanında uçak seferlerinde aksamalar yaşandığı ifade edildi.

Yetkililer, yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgelerdeki havalimanlarında gerekli emniyet koşulları sağlanana kadar uçakların iniş ve kalkışına izin verilmeyeceğini bildirdi.

Öte yandan, Sumatra ve Borneo Adası'nda çeşitli eyaletlerde uzun süre devam eden orman yangınları dolayısıyla yayılan duman, halkın günlük yaşam ve sağlığını olumsuz etkiliyor.

Riau eyaletinin başkenti Pekanbaru'da okullarda eğitime iki gün daha ara verilirken, yetkililer yoğun dumandan hava kirliliğinin arttığı bölgelerde okulların kapatılması çağrısında bulunuyor.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde orman yangınlarını kontrol altına almak için tüm yetkili birimlerinin havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangınlara, özellikle mayıs-eylül arasında yaşanan kurak mevsimin yanı sıra çiftçilerin devletin izni olmadan arazi açmak amacıyla yaktığı ateşler neden oluyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 07:54 Kaynak: AA
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