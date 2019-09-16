Son Dakika Haberleri: Endonezya'daki orman yangınları
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Endonezya'daki orman yangınları

1 saat önce

Endonezya'nın çeşitli eyaletlerinde yaklaşık 2 aydır devam eden orman yangınlarına sebep olmakla suçlanan 185 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Endonezya'daki orman yangınları, System.String[]

Endonezya'nın çeşitli eyaletlerinde yaklaşık 2 aydır devam eden orman yangınlarına sebep olmakla suçlanan 185 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ulusal Emniyet Sözcüsü Dedi Prasetyo, 6 eyalette devam eden orman yangınlarıyla ilgili yürütülen soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Prasetyo, soruşturma kapsamında yangınları başlattıklarından şüphelenilen 185 kişinin gözaltına alındığını ifade ederek, ormanları koruma kanununa göre, suçlu bulunanların azami 10 yıla kadar hapis cezası alabileceğini vurguladı.

Sumatra ve Borneo Adası'nda yangınların meydana getirdiği dumanın etkili olduğu bölgelerde, artan hava kirliliği halkın sağlığını olumsuz etkilerken, bazı kentlerdeki okullarda eğitime ara verildi.

Bazı eyaletlerde ise duman nedeniyle uçak seferleri yapılamıyor.

Yangınlara, özellikle mayıs-eylül arasında yaşanan kurak mevsimin yanı sıra çiftçilerin devletin izni olmadan arazi açma ve anız yakmak amacıyla yaktığı ateşler neden olabiliyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:02 Kaynak: AA
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