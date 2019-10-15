Endonezya'daki orman yangınları

Endonezya'da orman yangınlarının hava kalitesini düşürdüğü gerekçesiyle bazı eyaletlerde eğitime ara verildi.

Kompas gazetesinin haberine göre, Riau, Jambi ve Güney Sumatra eyaletlerinde daha önce belli oranda azalan orman yangınlarının tekrar yayılması üzerine hava kirliliği arttı.

Hava kirliliğinin yoğun hissedildiği eyaletlerdeki bazı kentlerde tedbir amaçlı okulların kapatıldığını açıklayan yetkililer, sokağa çıkacaklara maske takmaları uyarısında bulundu.

Temmuzdan bu yana orman yangınlarının devam ettiği ve acil durum ilan edilen Sumatra ve Borneo Adası'ndaki eyaletlerde söndürme çalışmaları için karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Öte yandan Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu yetkilileri, bu ay içinde başlayacağı tahmin edilen yağışlarla orman yangınlarının tamamen kontrol altına alınacağını öngördüklerini açıklamıştı.

Ülke genelinde ocaktan ağustosa kadar çıkan yangınlarda büyük bölümü Sumatra ve Borneo Adası'nda olmak üzere yaklaşık 330 bin hektar ormanlık alanın yok olduğu bildirilmişti.

Yangınlara, özellikle mayıs-eylül arasında yaşanan kurak mevsimin yanı sıra çiftçilerin devletin izni olmadan arazi açma ve anız yakmak amacıyla yaktığı ateşler neden olabiliyor.