Endonezya'daki "seçim" davası
34 dakika önce
Endonezya'da 17 Nisan'da yapılan devlet başkanlığı seçimleri sonuçlarına ilişkin davanın son duruşması Anayasa Mahkemesi'nde yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:20 Kaynak: AA
Endonezya'da 17 Nisan'da yapılan devlet başkanlığı seçimleri sonuçlarına ilişkin davanın son duruşması Anayasa Mahkemesi
'nde yapıldı. Duruşma sırasında, asker ve polis ekipleri başkent Cakarta'da bulunan Anayasa Mahkemesi çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.
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