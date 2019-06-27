Son Dakika Haberleri: Endonezya'daki "seçim" davası
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Endonezya'daki "seçim" davası

34 dakika önce

Endonezya'da 17 Nisan'da yapılan devlet başkanlığı seçimleri sonuçlarına ilişkin davanın son duruşması Anayasa Mahkemesi'nde yapıldı.

Endonezya'daki
Endonezya'da 17 Nisan'da yapılan devlet başkanlığı seçimleri sonuçlarına ilişkin davanın son duruşması Anayasa Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşma sırasında, asker ve polis ekipleri başkent Cakarta'da bulunan Anayasa Mahkemesi çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:20 Kaynak: AA
Anayasa Mahkemesi, Güncel
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