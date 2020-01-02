Endonezya'daki sel felaketinde bilanço artıyor - Son Dakika
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Endonezya'daki sel felaketinde bilanço artıyor

6 saat önce

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi ve toprak kayması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Endonezya'daki sel felaketinde bilanço artıyor, System.String[]

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi ve toprak kayması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.


Endonezya'nın başkenti Jakarta'da 3 gündür etkili olan sağanak yağış, sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya yükseldiği bildirildi. Ülkede son 20 yılın en şiddetli yağışının meydana geldiği belirtilirken, 35 bin kişinin evlerinden tahliye edildiği açıklandı. Kentin bazı bölgelerinde tren seferlerinde aksaklıklar yaşandığı ve elektrik kesintileri meydana geldiği ifade edildi. Caddelerde bulunan araçlar suya gömülürken, bazıları ise sürüklendi.


Öte yandan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo felakete ilişkin yaptığı açıklamada, tahliye ve güvenlik operasyonlarına öncelik verilmesi gerektiğini belirterek, belediye yetkilileri ve hükümetin koordinasyon içinde çalışması çağrısında bulundu. Widodo, alt yapı projelerinin ertelenmesi nedeniyle su baskınlarının önüne geçilemediğini belirterek şehir yönetimini suçladı. - JAKARTA

Jakarta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:54 Kaynak: İHA
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