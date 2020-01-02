Endonezya'daki sel felaketinde ölü sayısı 21'e yükseldi - Son Dakika
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Endonezya'daki sel felaketinde ölü sayısı 21'e yükseldi

6 saat önce

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da şiddetli yağışların yol açtığı gelen sel felaketi ve toprak kaymasında ölenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Endonezya'daki sel felaketinde ölü sayısı 21'e yükseldi, System.String[]

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da şiddetli yağışların yol açtığı gelen sel felaketi ve toprak kaymasında ölenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da 3 gündür etkili olan sağanak yağışlar sel ve toprak kaymasına neden oldu. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Jakarta genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e yükseldiği belirtildi. Sel nedeniyle 30 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, kentin bazı bölgelerinde tren seferlerinde aksaklıklar meydana geldiği ve elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo felakete ilişkin yaptığı açıklamada, tahliye ve güvenlik operasyonlarına öncelik verilmesi gerektiğini belirterek, belediye yetkilileri ve hükümetin koordinasyon içinde çalışması çağrısında bulundu. Widodo, alt yapı projelerinin ertelenmesi nedeniyle su baskınlarının önüne geçilemediğini belirterek şehir yönetimini suçladı.

Meteoroloji yetkilileri, şiddetli yağışlar ve soğuk havanın 7 Ocak'a kadar etkisini sürdüreceğini açıkladı.

(İHA)

Jakarta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:20 Kaynak: İHA
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