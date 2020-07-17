Endonezya'daki sel felaketinde ölü sayısı 36'ya yükseldi - Son Dakika

Endonezya'daki sel felaketinde ölü sayısı 36'ya yükseldi

Endonezya'nın Sulawesi adasını vuran sel sonucu ölü sayısı 36'ya yükselirken yüzlerce kişinin de kaybolduğu açıklandı.

Endonezya'nın Sulawesi adasını vuran sel sonucu ölü sayısı 36'ya yükselirken yüzlerce kişinin de kaybolduğu açıklandı.

Endonezya'nın Sulawesi adasını eyaletinde pazartesi gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketinde bilanço artıyor. Sulawesi adasını vuran sellerde hayatını kaybeden kişi sayısı 36 kişiye ulaştı. Kurtarma ekiplerinin verdiği bilgilere göre hala yüzlerce kişi kayıp. Sel felaketi sonucu evsiz kalan 14 binden fazla kişi, ülkenin kuzeyindeki Kuzey Luwu rejiminde geçici barınaklara sığındı. Kurtarma ekipleri 66 kişi için arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Yerel kaynaklar kayıp olanların sayısının daha fazla olduğunu belirtiyor. Ayrıca binlerce ev ve kamu tesislerinin sel sonucu oluşan çamur altında kaldığı ifade ediliyor. Luwu'nun arama kurtarma ekibinin koordinatörü Andi Mukti, "Kayıp olan kişileri bulma şansımız şu anda düşük, 4 gündür aradığımız için şansımız zayıf, zor bir durumdayız" dedi. Mukti sözlerine,"2 metre yükseklikte kalın çamur var" diye ekledi. Umudu kesmeyen kurtarma ekiplerinin arama çalışmalarını hafta sonu boyunca sürdüreceği belirtildi. - JAKARTA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 17:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Endonezya'daki sel felaketinde ölü sayısı 36'ya yükseldi - Son Dakika
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