Endonezya'daki sel havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Endonezya'daki sel havadan görüntülendi - Son Dakika

Endonezya'daki sel havadan görüntülendi

6 saat önce

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da şiddetli yağışın yol açtığı sellerde 2 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da şiddetli yağışın yol açtığı sellerde 2 kişi hayatını kaybetti.

Kompas gazetesinin haberine göre, dün geceden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, Cakarta, Depok, Bekasi, Tangerang ve Bogor kentlerinde sellere neden oldu.

Cakarta Emniyeti Sözcüsü Yusri Yunus, binlerce kişinin olumsuz etkilendiği başkentteki su baskınlarında 2 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Başkentte 724 mahallede tedbir amaçlı elektrik kesintisi yapıldı.

Seller nedeniyle tren seferlerinde gecikmelerin yaşandığı başkentin doğusundaki Halim Perdanakusuma Havalimanı pistinin de su altında kalması nedeniyle uçuşlar iptal edildi.

Selin etkili olduğu başkent dahil diğer kentlerde yüzlerce ev ve araç su altında kalırken şehirlerarası bazı yollar da sel nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Öte yandan başkentte son 7 yılın en kötü selinin yaşandığını açıklayan yetkililer, gelecek 3 gün de sürmesi beklenen aşırı yağışlara karşı halka uyarıda bulundu.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da, özellikle ekim ve nisan arasındaki şiddetli yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar yaşanıyor.

Endonezya'daki sel havadan görüntülendi

Jakarta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eskişehir yeni yıla su kuyruğunda girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un su sorunu için devreye girdi Leipzig cephesinden transfer açıklaması: Saracchi 1-2 güne Galatasaray'a gidecek Son yağışlar İstanbul'da barajları yüzde 4 doldurdu

Son Dakika Haberleri
21:19 Soma'daki termik santral mühürlendi (4) - Son Dakika
21:16 Balıkesir'de çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan kişi öldü - Son Dakika
21:16 BM, Kuzey Kore'nin müzakereleri bitirmesinden endişeli - Son Dakika
21:15 Sığırcık kuşlarından gün batımında görsel şölen - Son Dakika
21:06 Manisa'da yeni yılın ilk gününde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
20:30 Kartal'da denize atlayan kişi boğulmak üzereyken kurtarıldı! - Son Dakika
19:10 Sevgilisiyle kaçan kızlarını eve götürmek isteyen aile karakolluk oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 21:25:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Endonezya'daki sel havadan görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]