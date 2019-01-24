Son Dakika Haberleri: Endonezya'daki Sel Ve Heyelan

Endonezya'daki Sel Ve Heyelan

33 dakika önce

Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinde meydana gelen sel ve heyelanda 26 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'daki Sel Ve Heyelan, System.String[]
Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinde meydana gelen sel ve heyelanda 26 kişi hayatını kaybetti.?

Endonezya haber ajansı Antara'nın haberine göre, Güney Sulawesi Afet Yönetim Ajansı (BPBD), eyaletin Gowa, Jeneponto ve Maros bölgelerinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda ölü sayısı 26'ya yükseldiğini bildirdi.

Bölgede 24 kişinin de kayıp olduğunu belirten BPBD yetkilileri, sel ve heyelanlardan olumsuz etkilenen 3 bin 321 kişinin güvenli bölgeye tahliye edildiğini duyurdu.

Sel ve heyelanların etkili olduğu bölgelerde, kayıpları arama ve afetzedelere yardım ulaştırma çalışmaları devam ediyor.

Tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla sel ve heyelanlar meydana geliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:54 Kaynak: AA

Güney, Güncel
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