Endonezya'daki sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 41'e yükseldi - Son Dakika

Endonezya'daki sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 41'e yükseldi

04.04.2021 20:27
Endonezya'daki sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 41'e yükseldi, System.String[]

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Raditya Jati yaptığı açıklamada, Endonezya'nın Flores Adası'nda şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar sonucu 41 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Raditya Jati yaptığı açıklamada, Endonezya'nın Flores Adası'nda şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar sonucu 41 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Endonezya'nın Flores Adası'nda etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda can kaybı yükseldi. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Raditya Jati yaptığı açıklamada, sel ve heyelanlar sonucu 41 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Jati, sel ve heyelanlardan Flores Adası'nın doğusundaki Lamanele köyündeki en az 49 ailenin etkilendiğini ifade ederek, "Lamanele köyünde düzinelerce ev çamura gömüldü, birçok ev selden etkilendi" dedi. Flores'in doğusundaki Adonara Adası'nda sel nedeni ile bir köprünün çöktüğünü belirten Jati, arama kurtarma çalışmalarının hızla devam ettiğini kaydetti.

DOĞU TİMOR'DA 8 CAN KAYBI

Doğu Timor Başbakan Yardımcısı José Reis yaptığı açıklamada, şiddetli yağışlar ve seller nedeni ile birçok can kaybı yaşandığını belirterek, "Çöken yollar, devrilen ağaçlar bazı bölgelere erişimi zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı. Reis ayrıca, sel ve heyelanları Doğu Timor'da 40 yılın en kötü felaketi olarak nitelendirdi.

Şiddetli yağışların Doğu Timor'un başkenti Dili yakınlarında meydana gelen heyelanda aralarında 2 yaşında bir çocuğun da bulunduğu toplam 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede şiddetli yağış sonrası elektrik kesintisi yaşandığı ve Devlet Başkanlık sarayının sular altında kaldığı belirtildi.

ENDONEZYA VE DOĞU TİMOR'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR DEVAM EDEBİLİR

Endonezya hava ajansı tarafından yapılan açıklamada ise, tropikal bir siklonun Nusa Tenggara eyaletinin güney kesimi ile Doğu Timor'un kuzey kıyısı arasındaki Savu Boğazlarına yaklaştığını ve siklonun daha fazla yağmur, dalga ve rüzgar getirebileceği konusunda uyardı.

-İHA-

Endonezya'daki sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 41'e yükseldi
Endonezya'daki sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 41'e yükseldi
Endonezya'daki sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 41'e yükseldi
Endonezya'daki sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 41'e yükseldi
Endonezya'daki sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 41'e yükseldi

Doğu Timor, Endonezya, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Endonezya'daki sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 41'e yükseldi - Son Dakika


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