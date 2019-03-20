Endonezya'daki Sel ve Heyelanda Ölü Sayısı 104'e Yükseldi

Endonezya'nın doğusundaki Papua eyaletinde meydana gelen sel ve heyelanlarda, ölü sayısının 104'e çıktığı bildirildi.

Endonezya'nın doğusundaki Papua eyaletinde meydana gelen sel ve heyelanlarda, ölü sayısının 104'e çıktığı bildirildi.



Yerel basında çıkan haberlere göre, bölgedeki askeri yetkililer, eyaletin başkenti Jayapura'da cumartesi günü etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin 104'e yükseldiğini açıkladı.



Ailelerin kayıp bildirimlerine göre, 206 kişinin kayıp olduğunu belirten yetkililer, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.



Yetkililer ayrıca, afetten olumsuz etkilenen 8 bin 773 kişinin, 18 farklı noktada kamu binaları gibi çeşitli güvenli alanlara yerleştirildiğini kaydetti.



Muson yağmurlarının etkisinde olan, tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

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