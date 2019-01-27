Endonezya'daki sel ve heyelanda ölü sayısı 68'e çıktı
1 saat önce
Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 68'e yükseldi.
Endonezya'nın Sulawesi Adası
'nda şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 68'e yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:53
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