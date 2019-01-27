Son Dakika Haberleri: Endonezya'daki sel ve heyelanda ölü sayısı 68'e çıktı

Endonezya'daki sel ve heyelanda ölü sayısı 68'e çıktı

1 saat önce

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 68'e yükseldi.

Endonezya'daki sel ve heyelanda ölü sayısı 68'e çıktı, System.String[]
Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 68'e yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:53 

Sulavesi Adası, Ekonomi
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