Endonezya'daki Selde Çocuklar Botlarla Kurtarıldı

GARUT, 22 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki Garut'ta meydana gelen sel ve taşkınlar, Cimanuk Nehri üzerindeki bir köprüye zarar verdi. Selde mahsur kalan çocuklara yardım eden arama kurtarma ekibi üyeleri, öğrencilerin nehri botlarla geçmesini sağladı.

Bir arama ve kurtarma ekibinin üyeleri, Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki Garut'ta ilkokul öğrencilerinin bir botla Cimanuk Nehri'ni geçmesine yardım ediyor, 22 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Septianjar/Xinhua)

Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki Garut'ta Cimanuk Nehri'ni botla geçen bir çocuğun can yeleğini çıkarmasına yardım eden bir asker, 22 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Septianjar/Xinhua)