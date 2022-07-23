Endonezya'daki Selde Çocuklar Botlarla Kurtarıldı - Son Dakika
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Endonezya'daki Selde Çocuklar Botlarla Kurtarıldı

23.07.2022 12:31
Endonezya'daki Selde Çocuklar Botlarla Kurtarıldı

GARUT, 22 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki Garut'ta meydana gelen sel ve taşkınlar, Cimanuk Nehri üzerindeki bir köprüye zarar verdi.

GARUT, 22 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki Garut'ta meydana gelen sel ve taşkınlar, Cimanuk Nehri üzerindeki bir köprüye zarar verdi. Selde mahsur kalan çocuklara yardım eden arama kurtarma ekibi üyeleri, öğrencilerin nehri botlarla geçmesini sağladı.

Endonezya'daki Selde Çocuklar Botlarla Kurtarıldı

Bir arama ve kurtarma ekibinin üyeleri, Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki Garut'ta ilkokul öğrencilerinin bir botla Cimanuk Nehri'ni geçmesine yardım ediyor, 22 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Septianjar/Xinhua)

Endonezya'daki Selde Çocuklar Botlarla Kurtarıldı

Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki Garut'ta Cimanuk Nehri'ni botla geçen bir çocuğun can yeleğini çıkarmasına yardım eden bir asker, 22 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Septianjar/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya'daki Selde Çocuklar Botlarla Kurtarıldı - Son Dakika

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