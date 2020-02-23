Endonezya'daki selde ölü sayısı 10'a yükseldi - Son Dakika
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Endonezya'daki selde ölü sayısı 10'a yükseldi

6 saat önce

Endonezya'nın Yogyakarta kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 10'a yükseldiği bildirildi.

Endonezya'daki selde ölü sayısı 10'a yükseldi, System.String[]

Endonezya'nın Yogyakarta kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 10'a yükseldiği bildirildi.

Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Agus Wibowo, kentin Sleman bölgesinde cuma günü sel felaketinin meydana geldiği sırada nehir kenarında 249 öğrenci bulunduğunu hatırlattı.

Wibowo, sel nedeniyle hayatını kaybeden öğrencilerin sayısının 10'a çıktığını, 23 öğrencinin de yaralandığını ifade etti.

Yogyakarta Emniyet Sözcüsü Yulianto da bölgede düzenlenen gezide ihmalkarlık olduğu gerekçesiyle öğrencilerin gözetmenleri hakkında soruşturma başlatıldığını aktardı.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da, özellikle ekim ile nisan ayı arasında görülen şiddetli yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar yaşanıyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:04 Kaynak: AA
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