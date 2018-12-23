Son Dakika Haberleri: Endonezya'daki Tsunami

Endonezya'daki Tsunami

3 saat önce

Endonezya'da, Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide ölü sayısının 168'e yükseldiği bildirildi.

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Endonezya'da, Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide ölü sayısının 168'e yükseldiği bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Sumatra ve Cava Adası arasında yer alan Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide ölü sayısının 168'e çıktığını, yaralı sayısının 745 olduğunu belirtti.

Bölgede 30 kişinin de kayıp olduğunu söyleyen Nugroho, en çok kişinin Pandeglang bölgesinde öldüğünü ifade etti.

Nugroho ayrıca Banten bölgesi ve Lampung kentinin güneyinde tsunami nedeniyle büyük hasar oluştuğunu kaydetti.

BNPB yetkilileri de bölgede bulunan Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'nda volkanik hareketliliğin tsunamiye neden olduğunu açıkladı.

Öte yandan geniş çaplı arama kurtarma çalışmasının sürdüğü bölgede, sahil şeridindeki birçok turistik alanın tsunamiden olumsuz etkilenmesi nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtilmişti.

Anak Krakatau Yanardağı'ndaki faaliyetlerin artması üzerine eylül ayında, bölgede en yüksek ikinci seviyede alarm verilmişti.

Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde 28 Eylül'de meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide, 2 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, bin 500'e yakın kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.?

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te, 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucunda bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:33 Kaynak: AA

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