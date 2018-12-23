Son Dakika Haberleri: Endonezya'daki Tsunami

Endonezya'daki Tsunami

2 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Endonezya'daki tsunamide yaşamını yitirenlerin ailelerine ve tüm Endonezya halkına başsağlığı ve sabır diledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Endonezya'daki tsunamide yaşamını yitirenlerin ailelerine ve tüm Endonezya halkına başsağlığı ve sabır diledi.

Twitter hesabından Endonezya'daki tsunamiyle ilgili paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Endonezya'nın yine bir tsunami faciası ile karşılaşmış olmasından dolayı derin üzüntü duydum. Bu afette yaşamını yitirenlerin ailelerine ve tüm Endonezya halkına başsağlığı ve sabır diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:31 Kaynak: AA

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