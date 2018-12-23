Endonezya'daki Tsunami
2 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Endonezya'daki tsunamide yaşamını yitirenlerin ailelerine ve tüm Endonezya halkına başsağlığı ve sabır diledi.
CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Endonezya'daki tsunamide yaşamını yitirenlerin ailelerine ve tüm Endonezya halkına başsağlığı ve sabır diledi. Twitter
hesabından Endonezya'daki tsunamiyle ilgili paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Endonezya'nın yine bir tsunami faciası ile karşılaşmış olmasından dolayı derin üzüntü duydum. Bu afette yaşamını yitirenlerin ailelerine ve tüm Endonezya halkına başsağlığı ve sabır diliyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:31 Kaynak: AA
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