Son Dakika Haberleri: Endonezya'daki Tsunami

Endonezya'daki Tsunami

2 saat önce

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Türkiye olarak, dünyadaki bütün mazlum ve mağdur ülke ve toplumlara olduğu gibi, böylesine zor günlerinde dost ülke Endonezya'nın da yanında olacağız." ifadesini kullandı.

Endonezya'daki Tsunami, System.String[]
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Türkiye olarak, dünyadaki bütün mazlum ve mağdur ülke ve toplumlara olduğu gibi, böylesine zor günlerinde dost ülke Endonezya'nın da yanında olacağız." ifadesini kullandı.

Yıldırım, Endonezya'nın Sunda Boğazı bölgesinde meydana gelen tsunami felaketi nedeniyle mesaj yayımladı.

Tsunami felaketinde 220'den fazla insanın öldüğünü, 850'nin üzerinde insanın yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Yıldırım, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Meydana gelen felaket sebebiyle ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Tsunami felaketine maruz kalan dost ve kardeş Endonezya halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Türkiye olarak, dünyadaki bütün mazlum ve mağdur ülke ve toplumlara olduğu gibi, böylesine zor günlerinde dost ülke Endonezya'nın da yanında olacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:38 Kaynak: AA

Türkiye, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünya, Felaketin Yaşandığı Ülkeden Gelen Fotoğraflarla Sarsıldı: Cesetler Yan Yana Dizildi Ceylan Ertem, "Türkiye Bir Haftadır Papağını Konuşuyor" Diyen Mazhar Alanson'a Sert Çıktı: Acı mı Yarıştırıyorsun?

MasterChef Yarışmacısının Birincisi Belli Oldu Fransa Cumhurbaşkanı, Suriye'de Terör Örgütü PYD'ye Sahip Çıktı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 00:31:33. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Endonezya'daki Tsunami
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]