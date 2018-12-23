Endonezya'daki Tsunami
2 saat önce
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Türkiye olarak, dünyadaki bütün mazlum ve mağdur ülke ve toplumlara olduğu gibi, böylesine zor günlerinde dost ülke Endonezya'nın da yanında olacağız." ifadesini kullandı.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, "Türkiye
olarak, dünyadaki bütün mazlum ve mağdur ülke ve toplumlara olduğu gibi, böylesine zor günlerinde dost ülke Endonezya'nın da yanında olacağız." ifadesini kullandı.
Yıldırım, Endonezya'nın Sunda Boğazı bölgesinde meydana gelen tsunami felaketi nedeniyle mesaj yayımladı.
Tsunami felaketinde 220'den fazla insanın öldüğünü, 850'nin üzerinde insanın yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Yıldırım, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Meydana gelen felaket sebebiyle ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Tsunami felaketine maruz kalan dost ve kardeş Endonezya halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.
Türkiye olarak, dünyadaki bütün mazlum ve mağdur ülke ve toplumlara olduğu gibi, böylesine zor günlerinde dost ülke Endonezya'nın da yanında olacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:38 Kaynak: AA
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