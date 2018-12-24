Son Dakika Haberleri: Endonezya'daki Tsunami

Endonezya'daki Tsunami

2 saat önce

Endonezya'da, Sunda Boğazı'nda 22 Aralık'ta meydana gelen tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısının 373'e yükseldiği bildirildi.

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Endonezya'da, Sunda Boğazı'nda 22 Aralık'ta meydana gelen tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısının 373'e yükseldiği bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB) yapılan açıklamada, Sumatra ve Cava adaları arasında yer alan Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide yaşamını yitirenlerin sayısının 373'ye çıktığı, yaralı sayısının ise 1459 olduğu belirtildi.

Açıklamada 128 kişinin ise hala kayıp olduğu ifade edildi.

Tahliye ve arama kurtarma çalışmaları devam ederken, henüz ulaşılamayan bölgelerde ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Yetkililer, bölgedeki Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'ndaki volkanik hareketliliğin tsunamiye neden olduğunu açıklamıştı.

Anak Krakatau Yanardağı'ndaki faaliyetlerin artması üzerine eylül ayında bölgede en yüksek ikinci seviyede alarm verilmişti.

Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde 28 Eylül'de meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide 2 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, 1500'e yakın kişinin de kayıp olduğu açıklanmıştı.?

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucunda bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:22 Kaynak: AA

Aralık, Güncel
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