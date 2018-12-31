Endonezya'daki Tsunami Felaketinde Yaralı Sayısı İkiye Katladı

Endonezya'da Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunami felaketinde yaralananların sayısı 1 haftada iki katına çıktı.

Endonezya'da Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunami felaketinde yaralananların sayısı 1 haftada iki katına çıktı.



Endonezya'da geçtiğimiz Cumartesi Anak Krakatau Yanardağının 2 dakika 12 saniye boyunca lav püskürterek Sunda Boğazı'nda yol açtığı tsunami felaketinde yaralananların sayısı iki katına çıktı. Ulusal Afet Yönetim Ajansı, geçtiğimiz hafta Cuma günü 7 bin 202 olarak açıklanan yaralı sayısının 1 haftada 14 bin 59'a çıktığını bildirdi. Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, 22 Aralıkta meydana gelen tsunaminin 2 bin 752 evi ve 510 gemiyi harap ettiğini söyledi.



Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor



Çok sayıda insanın hala kayıp olduğu düşünülen Banten ve Lampung bölgelerinde operasyonlara devam ediliyor. Sutopo, arama kurtarma ofisi personeli ve afet yönetim ajansı ofisinin yanı sıra gönüllülerin ve 2000 asker ve polis tarafından sürdürülen arama ve kurtarma faaliyetlerine katıldığını bildirdi. Sözcü, Lampung eyaletinin Lampung Selatan bölgesindeki acil durum durumunun 29 Aralık'tan bu yana bir hafta uzatıldığını söyleyerek, "Çok sayıda kişi kayıp, hasarın ve tahliye edilenlerin sayısı artmaya devam ediyor" dedi.



Sutopo, tsunami felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 437 de kaldığını söyleyerek, yerlerinden olan insanların sayısını 33 bin 719 olarak açıkladı. - JAKARTA

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