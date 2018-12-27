Endonezya'daki Tsunaminin Etkisi Drone ile Görüntülendi
1 saat önce
Endonezya'nın Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunami felaketinin yarattığı tahribat, drone ile havadan görüntülendi.
Endonezya'nın Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunami felaketinin yarattığı tahribat, drone ile havadan görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:19
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