Endonezya'daki uçak kazasına ilişkin yeni kalıntı ve ceset parçaları bulundu (2) - Son Dakika

Endonezya'daki uçak kazasına ilişkin yeni kalıntı ve ceset parçaları bulundu (2)

10.01.2021 13:52

Endonezya'da kalkıştan kısa süre sonra denize düşen yolcu uçağına ait yeni kalıntı ve ceset parçalarına ulaşıldı.

Endonezya'da kalkıştan kısa süre sonra denize düşen yolcu uçağına ait yeni kalıntı ve ceset parçalarına ulaşıldı.

Uçağın düştüğü bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında bulunan parçalar donanmaya ait gemiyle başkentin kuzeyinde yer alan Tanjung Priok Limanı'nda oluşturulan kriz merkezine taşındı.

Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS) Koordinatörü Rasman, yaptığı açıklamada, kriz merkezine getirilen 8 torbadan 3'ünün uçak kalıntısı, 5'nin de ceset parçaları içerdiği bilgisini paylaştı.

Ceset parçalarının detaylı inceleme ve kimlik tespiti için Kramatjati Polis Hastanesine götürüldüğünü aktaran Ramsan, uçak kalıntılarının ise Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi (KNKT) yetkililerine teslim edildiğini bildirdi.

Rasman, koordinatları belli bölgelerin yanında şüpheli noktalarda da aramaların geniş çaplı şekilde devam ettiğini belirtti.

Öte yandan uçağın düşüş sebebine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, dün düzenlediği basın toplantısında, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 12 kişilik mürettebat ile 50 yolcunun bulunduğu "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğünü açıklamıştı.

Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, en son iletişimin dün yerel saatle 14.40'ta gerçekleştirildiği uçağın Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalandığını bildirmişti.

Endonezya Donanması, yolcu uçağının enkazının başkent Cakarta sahilinin kuzeyindeki Thousand Adaları açıklarında 4 ayrı noktaya dağıldığını ifade etmişti.

Küresel uçuşları takip eden Flightradar24'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçağın kalkıştan 4 dakika sonra yaklaşık 11 bin feete (3 bin 352 metre) çıktığı, daha sonra 1 dakikadan kısa sürede 250 feete düştüğü ve hava trafik kontrolü merkeziyle irtibatının kesildiği belirtilmişti.

Endonezya'daki uçak kazasına ilişkin yeni kalıntı ve ceset parçaları bulundu (2)
Endonezya'daki uçak kazasına ilişkin yeni kalıntı ve ceset parçaları bulundu (2)
Endonezya'daki uçak kazasına ilişkin yeni kalıntı ve ceset parçaları bulundu (2)
Endonezya'daki uçak kazasına ilişkin yeni kalıntı ve ceset parçaları bulundu (2)

Arama Kurtarma, Endonezya, Jakarta, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezya'daki uçak kazasına ilişkin yeni kalıntı ve ceset parçaları bulundu (2) - Son Dakika


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