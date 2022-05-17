Endonezya'daki Vesak Günü Kutlamalarında Fenerler Uçuruldu - Son Dakika
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Endonezya'daki Vesak Günü Kutlamalarında Fenerler Uçuruldu

17.05.2022 11:48
Endonezya'daki Vesak Günü Kutlamalarında Fenerler Uçuruldu

MAGELANG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Endonezyalı Budistler, Mayıs ayında dolunayın görüldüğü gün olan Vesak'ı kutlamak amacıyla binlerce fener uçurdu.

MAGELANG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Endonezyalı Budistler, Mayıs ayında dolunayın görüldüğü gün olan Vesak'ı kutlamak amacıyla binlerce fener uçurdu. Vesak, dünya genelinde milyonlarca Budist'in Buda'nın doğumunu, aydınlanmasını ve vefatını andığı en kutsal günlerden biri.

Endonezya'daki Vesak Günü Kutlamalarında Fenerler Uçuruldu

Endonezya'nın Orta Java eyaletine bağlı Magelang'daki Borobudur tapınağında bir Budist keşiş, Vesak Günü'nü kutlamak için düzenlenen törende fenerler uçurduktan sonra selfie çekiyor, 16 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)

Endonezya'daki Vesak Günü Kutlamalarında Fenerler Uçuruldu

Endonezya'nın Orta Java eyaletine bağlı Magelang'daki Borobudur tapınağında insanlar, Vesak Günü'nü kutlamak için düzenlenen törende fener uçuruyor, 16 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)

Endonezya'daki Vesak Günü Kutlamalarında Fenerler Uçuruldu

Endonezya'nın Orta Java eyaletine bağlı Magelang'daki Borobudur tapınağında insanlar, Vesak Günü'nü kutlamak için düzenlenen törene katılıyor, 16 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Endonezya'daki Vesak Günü Kutlamalarında Fenerler Uçuruldu - Son Dakika


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