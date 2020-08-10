Endonezya'daki yanardağ 3 gün içinde ikinci kez patladı - Son Dakika

Endonezya'daki yanardağ 3 gün içinde ikinci kez patladı
Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Sinabung Yanardağı'nda 3 gün içinde ikinci kez patlama meydana geldi.
-Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Sinabung Yanardağı'nda 3 gün içinde ikinci kez patlama meydana geldi.
Endonezya'nın Sumatra adasındaki Sinabung Yanardağı Pazartesi günü üç gün içinde ikinci kez patladı. Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG),Sinabung Yanardağı'ndan püsküren kül ve dumanın, yanardağın kraterinden 5 bin metre yüksekliğe ulaştığını açıkladı. PVMBG yetkilisi Simpang ve Merdeka bölgelerindeki yerel halk ve turistleri etkili olan kül yağmurlarına karşı uyarıda bulundu.Öte yandan Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.
- Endonezya
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 13:02
Kaynak: DHA
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