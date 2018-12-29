Son Dakika Haberleri: Endonezya'daki Yanardağ Patladıkça Küçülüyor

Endonezya'daki Yanardağ Patladıkça Küçülüyor

1 saat önce

Endonezya'da Sunda Boğazı'nda 22 Aralık'ta tsunamiye neden olan Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) yanardağının, meydana gelen patlamalar nedeniyle küçüldüğü belirtildi.

Endonezya'daki Yanardağ Patladıkça Küçülüyor, System.String[]
Endonezya'da Sunda Boğazı'nda 22 Aralık'ta tsunamiye neden olan Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) yanardağının, meydana gelen patlamalar nedeniyle küçüldüğü belirtildi.

Anak Krakatau yanardağına ait uydu görüntülerini inceleyen araştırmacılar, yanardağın patlamalar nedeniyle küçülmeye başladığını tespit etti.

Uzmanların uydu görüntülerini kullanarak yaptığı yaklaşık ölçümlere göre geçen hafta boyunca meydana gelen patlamalar sırasında Anak Krakatau yanardağı hacminin üçte ikisini kaybetti.

Uydu görüntülerini inceleyen Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezince (PVMBG), 22 Aralık'tan bu yana patlamalar ve tsunami nedeniyle yanardağın 150-180 milyon metreküplük kısmının yok olduğu ve geriye 40-70 milyon metreküplük kısmının kaldığı belirtildi.

Uzmanlar, yanardağdan kopan parçaların denize sürüklendiğini ifade etti.

PVMBG, yanardağın eylül ayında 340 metre olan yüksekliğinin 110 metreye düştüğünü belirtti.

Tsunamiye kopan büyük kütle neden oldu


Endonezya Enerji ve Maden Kaynakları Bakanlığı Jeoloji Dairesi Genel Sekreteri Antonius Ratmodo Purbo, 26 Aralık'ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sunda Boğazı'ndaki patlama sonrası kopan büyük kütle nedeniyle tsunamiye neden olan Anak Krakatau Yanardağı'nda her 20 saniyede bir patlama olduğunu belirtmişti.

PVMBG, 27 Aralık'ta, Anak Krakatau Yanardağı'ndaki volkanik hareketliliğin artması üzerine alarm seviyesinin turuncu (siaga) seviyeye yükseltildiğini duyurmuştu.

Sumatra ve Cava arasındaki Sunda Boğazı'nda volkanik patlamalar sonrasında kopan büyük kütlenin tsunamiye neden olduğu Anak Krakatau Yanardağı'nın etrafındaki üç adaya tsunami erken sistemi kurulduğu bildirilmişti.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho da yaptığı açıklamada, bölgeden edindikleri son bilgilere göre, tsunamide ölü sayısının 426, kayıp kişi sayısının 23 ve yaralı sayısının 7 bin 202 olduğunu aktarmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:25 Kaynak: AA

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