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Endonezya'daki yanardağ patlamasında can kaybı 34'e yükseldi - Son Dakika

Endonezya'daki yanardağ patlamasında can kaybı 34'e yükseldi

07.12.2021 11:00

Endoznezya'daki Semeru Yanardağı patlamasında can kaybı sayısı 34'e yükseldi.

Endoznezya'daki Semeru Yanardağı patlamasında can kaybı sayısı 34'e yükseldi.

Endonezya'nın Doğu Java bölgesinde yer alan 3 bin 676 metre yükseklikteki Semeru Yanardağı'nda Cumartesi günü meydana gelen patlamada bilanço artıyor. Adadaki en yüksek dağlardan biri olan Semeru Yanardağı patlamasında son verilere göre can kaybı sayısı 34'e yükseldi. Arama Kurtarma Operasyon Başkanı I Wayan Suyatna patlama ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kayıp olan 16 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Durumu kritik olan 26 kişi ve hafif yaralanan 82 kişinin ise tedavilerinin hastanede sürdüğü belirtildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Semeru Yanardağı'nın tekrar faaliyete geçme riskinin bulunduğu da bildirildi.

(İHA)

Endonezya'daki yanardağ patlamasında can kaybı 34'e yükseldi
Endonezya'daki yanardağ patlamasında can kaybı 34'e yükseldi
Endonezya'daki yanardağ patlamasında can kaybı 34'e yükseldi
Endonezya'daki yanardağ patlamasında can kaybı 34'e yükseldi

Cumartesi, Endonezya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Endonezya'daki yanardağ patlamasında can kaybı 34'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Endonezya'daki yanardağ patlamasında can kaybı 34'e yükseldi - Son Dakika
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