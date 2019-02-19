Son Dakika Haberleri: Endonezya'dan 2032 Olimpiyatları İçin Teklif

Endonezya'dan 2032 Olimpiyatları İçin Teklif

2 saat önce

Endonezya'nın 2032 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği için resmi olarak teklifte bulunduğu bildirildi.

Endonezya'dan 2032 Olimpiyatları İçin Teklif, System.String[]
Endonezya'nın 2032 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği için resmi olarak teklifte bulunduğu bildirildi.

Endonezya haber ajansı Antara'nın haberine göre, Endonezya'nın Bern Büyükelçisi Muliaman D. Hadad, Devlet Başkanı Joko Widodo adına 2032 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği için Uluslararası Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) pazar günü başvuru mektubunu iletti.

Ayrıca, Endonezya'nın 2018 Asya Oyunları ve 2018 Asya Paralimpik Oyunları'na başarılı şekilde ev sahipiliği yapması nedeniyle IOC'tan da övgü aldığına değinilen haberde, IOC yetkililerinin, ülkenin, 2032 Yaz Olimpiyatları'na da ev sahipliği konusuna olumlu yaklaştığı belirtildi.

Widodo, Asya Oyunları kapanış töreni için geçen yıl ülkeye gelen IOC Başkanı Thomas Bach'a 2032 Olimpiyatları'na ev sahipliği yapma talebini sözlü olarak da iletmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:55 Kaynak: AA

Asya, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Güncel
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