Son Dakika Haberleri: Endonezya'dan ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararına tepki
Son Dakika Güncel Endonezya'dan ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararına tepki - Son Dakika

Endonezya'dan ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararına tepki

6 saat önce

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmasına tepki gösterdi.

Endonezya'dan ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararına tepki, System.String[]

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmasına tepki gösterdi.

Marsudi, ABD'nin İsrail yerleşimleri kararına ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'nin tutumunun, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına aykırı olduğunu ifade etti.

Daha önceki sorunların yanı sıra şimdi de yerleşim yerleri olmak üzere Filistinlilerin tüm haklarının İsrail tarafından ihlal edildiğinin altını çizen Marsudi, "Geriye görüşülecek ne kaldı?" diye eleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 07:28 Kaynak: AA
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