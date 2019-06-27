Son Dakika Haberleri: Endonezya'dan Çin'e evlilik vaadiyle kadın ticareti
Son Dakika Güncel Haber

Endonezya'dan Çin'e evlilik vaadiyle kadın ticareti

51 dakika önce

Endonezya'da evlilik vaadiyle kandırılan kadınların Çin'de kölelik koşullarında çalıştırıldığı tespit edildi.

Endonezya'dan Çin'e evlilik vaadiyle kadın ticareti, System.String[]
Endonezya'da evlilik vaadiyle kandırılan kadınların Çin'de kölelik koşullarında çalıştırıldığı tespit edildi.
Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkede insan kaçaklığı yapan bir şebeke, Çinli erkekler ile evlilik vaadiyle 29 Endonezyalı kadını kandırdı.
Batı Kalimantan eyaletinde 13, Batı Cava eyaletinde 16 kadının şebekenin ağına düştüğü belirlenirken, evlilik amacıyla Çin'e giden kadınların evde ya da fabrikada köle şartlarında çalıştırıldığı ifade edildi.
Özelikle yoksul kadınları seçen şebekenin, Çin'de daha iyi bir yaşam ve büyük maddi gelir gibi vaatlerle kadınları ağlarına düşürdüğü kaydedildi.
Çin'e giden kadınların aileleriyle görüşmelerinin yasaklandığı ve bazı kadınların cinsel istismara uğradığı vurgulandı.
Batı Kalimantan'ın Pontianak bölgesinde polisin yaptığı operasyonda insan kaçakçılığı ağı içerisinde olduğu belirlenen Endonezyalı bir çift ve 8 Çinlinin gözaltına alındığı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:47 Kaynak: AA
Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'ye çıkan Osman Öcalan ile ilgili ilk kez konuştu Karısının eski sevgilisi tarafından sokak ortasında öldürüldü! Olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı - Karısının eski sevgilisi tarafından sokak ortasında öldürüldü Başörtülü kadına metroda çirkin saldırı! Olay cep telefonu kamerasına yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 06:38:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Endonezya'dan Çin'e evlilik vaadiyle kadın ticareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]