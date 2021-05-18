Endonezya'dan Filistinlilere destekİsrail ürünlere boykot çağrısı - Son Dakika

Endonezya'dan Filistinlilere destekİsrail ürünlere boykot çağrısı

- Endonezya'dan Filistinlilere destek İsrail ürünlere boykot çağrısı Endonezya'nın başkenti Jakarta'daki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan halk, Filistin'e destek protestosu düzenlerken İsrail ürünlere boykot çağrısı attı.

- Endonezya'dan Filistinlilere destek İsrail ürünlere boykot çağrısı JAKARTA - Endonezya'nın başkenti Jakarta'daki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan halk, Filistin'e destek protestosu düzenlerken İsrail ürünlere boykot çağrısı attı. Endonezya'nın başkenti Jakarta'daki ABD Büyükelçiliği önünde yüzlerce kişi Filistinlilere destek protestosu düzenledi. Protestoya, hem Endonezya'daki insan haklarını savunan yerel sivil örgütler hem vatandaşlar katılırken, Filistin, Endonezya bayrakları açıldı. Protestocular, sivilleri hedef alan saldırıların durdurulmasını talep ederken İsrail'in ürünlerine karşı bir boykot çağışı yaptı. Protestocular, "Filistin'de katliamları durdurun", "Filistin'e tam dayanışma", "Filistin'i kurtarın" yazılı pankartlar taşıdı. ABD Büyükelçiliği önünde halk bir araya gelirken eş zamanlı olarak Jakarta'daki Birleşmiş Milletler merkezi ününde de Filistin'e destek protestosu düzenlendiği öğrenildi.

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