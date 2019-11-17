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Endonezya'dan Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e kınama

6 saat önce

Endonezya hükümeti, Gazze'de sivillere yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'i kınadı.

Endonezya'dan Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e kınama, System.String[]

Endonezya hükümeti, Gazze'de sivillere yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'i kınadı.

Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Teuku Faizasyah, Endonezya'nın, İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırıları kınayarak, taraflara tansiyonu düşürme çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun 12 Kasım'da Gazze'de İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve düzenlediği operasyon, bölgede tansiyonun yeniden yükselmesine neden olmuştu.

İslami Cihad, Ebu'l Ata ve eşinin hayatını kaybettiği İsrail saldırısına, roket atışlarıyla karşılık vermişti.

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise aralarında 8 çocuk ve 3 kadının da yer aldığı 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, 110 kişi yaralanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 05:02 Kaynak: AA
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